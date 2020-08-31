В Івано-Франківську 2-річна дитина випала з багатоповерхівки й загинула

2-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську.
В Івано-Франківську трагічно загинув дворічний хлопчик – він випав із вікна квартири на сьомому поверсі.
Нещасний випадок трапився 30 серпня в одній із багатоповерхівок по вулиці Олександра Довженка. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання "Галка".
Зазначається, що батьки дитини в цей момент перебували в іншій кімнаті, зокрема в сусідній кухні.
"Малюка госпіталізували у медзаклад, але його життя лікарям врятувати не вдалося", – йдеться в повідомленні.
За даними видання, за розслідування трагічного інциденту вже взялися правоохоронці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові 4 серпня півторарічна дитина випала з вікна восьмого поверху, врятувати її не вдалося.
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