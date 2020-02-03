В Івано-Франківську 14-річний підліток потрапив під потяг: перші деталі трагедії

Увечері 3 лютого в Івано-Франківську помер 14-річний підліток, який потрапив під потяг.

Як повідомила місцева поліція, трагедія сталася близько 20:30. Машиніст поїзда "Харків-Рахів" застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося: від отриманих травм хлопець загинув.

"Правоохоронці виїхали на місце події і в даний час з'ясовують всі обставини і причини цієї трагедії", – сказано в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Ілюстрація pixabay.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше Прилуки сколихнула смерть 14-річного Дениса Чаленка. Тіло хлопця знайшли на залізничній колії 29 жовтня, однак є безліч підозр, що його вбили.

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