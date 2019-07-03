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В Італії засудили перших трьох терористів, які воювали проти України на Донбасі

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У понеділок, 1 липня, суд міста Генуї виніс вирок першим трьом італійським терористам "Л/ДНР", які воювали на окупованому Росією Донбасі проти України.

Італієць Антоніо Катальдо отримав 2 роки і 8 місяців, албанець Олсі Крутані – стільки ж, а молдаванин Володимир Вербицький – 1 рік і 4 місяці позбавлення волі, повідомила "Новинарня" із посиланням на газету Il Tirreno. (Щоб подивитись фото, доскрольте до кінця).

Як зазначило видання, троє засуджених стали першими особами, які були покарані в Італії за те, що стали найманцями Росії: їм були висунені обвинувачення в несанкціонованому вербуванні або бойових діях в інтересах іноземної держави.

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

Новинарня

Перші двоє отримали більші терміни, оскільки були визнані винними також у вербуванні найманців, а третій – лише воював, тому отримав менший термін, написав журналіст.

Видання додало, що ще троє підозрюваних у цій справі перебувають у розшуку і, ймовірно, залишаються на Донбасі: це Андреа Палмері, Габріеле Каруґаті, а також Массіміліано Кавалльєрі.

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Згідно з обвинуваченням, троє засуджених в різний спосіб отримували грошову винагороду за свою службу в лавах терористів на Донбасі.

За інформацією журналіста, розслідування справи почалося після виявлення речових доказів при обшуку у групи неофашистів у провінції Спеція, а про розкриття злочинної організації поліцейськими Італії стало відомо ще в серпні 2018 року.

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

Новинарня

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

В Італії покарали терористів, які воювали в "Л/ДНР"

Il Tirreno

Видання розповіло детальніше про кожного із терористів:

  • Володимир Вербицький пішов воювати у травні 2015 року і вступив до лав угруповання “Русич”. Взяв собі позивний “Парма” і, незважаючи на національність, важає себе “русским”.

  • Олсі Крутані – ветеран Чечні і затятий прихильник російських бойових мистецтв. Саме під час спортивних заходів обговорював відрядження найманців на Донбас, пише видання із посиланням на “OttoPagine”.

  • Посередником між охочими потрапити в Україну та тими, хто вже воює на Донбасі, виступав Антоніо Катальдо. Він вважається досвідченим найманцем, бо воював у Лівії, був у полоні бойовиків Каддафі, а вишкіл і воєнну підготовку він пройшов у Панамі.

  • Андреа Пальмері у лютому 2014-го був засуджений на батьківщині за побиття, але з-під домашнього арешту утік до “ЛНР”. Саме він, вважає слідство, був посередником вже на непідконтрольному Україні Донбасі для набору майбутніх найманців з кордоном.

  • У матеріалах справи також згадується Ірина Осипова, дочка глави російського центру “Россотрудничества” в Італії. У мережі є її фото з бойовиками угруповання “Русич”. Осипова всі ці роки співпрацювала з крайніми правими італійськими політиками. У тому числі, в рамках асоціації “Ломбардія-Росія”. На їхньому сайті є публікація про те, як делегація бізнесменів приїздила на непідконтрольну Україні територію.

Інформацію про найманців, які були засуджені, італійським силовикам передало українське посольство, додало видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чехії суд визнав винним свого громадянина Еріка Ешту у спробі терористичного акту в складі російських окупаційних військ на Донбасі.

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Місце
Італія
Теги
ДНРДонбастерористи "ДНР"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Получается, что Киев на Донбассе, помимо России воюет ещё с Италией, Сербией и Молдавией. Воистину сильнейшая армия в Галактике))))))))))))))))))))))
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