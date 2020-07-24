В Італії назвали нову дату апеляції у справі нацгвардійця Марківа

В Італії апеляційний суд у справі Марківа почнеться у вересні. (mvs.gov.ua)

В Італії апеляційний процес у справі українського військового Віталія Марківа, котрий уже четвертий рік перебуває в італійській в’язниці, розпочнеться 29 вересня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на інформацію від акредитованих у суді джерел. Наступне ж засідання призначене на 1 жовтня.

Зазначається, що засідання суду другої інстанції щодо розгляду оскарження вироку Марківу, який відклали через пандемію, відбуватимуться в апеляційному суді присяжних Мілана. За даними видання, захист виступив за відкритий режим засідань із присутністю підсудного в залі. Якщо ж інші сторони процесу висловлять бажання про дистанційну участь, суд може задовольнити їхнє прохання.

"У клопотанні захист просить остаточно і беззастережно виправдати Віталія Марківа через відсутність доказів його причетності до трагічного інциденту, який трапився 24 травня 2014 року на Донеччині неподалік від Слов’янська", – нагадують у повідомленні.

13 липня українці біля парламенту Італії вимагали справедливого суду для солдата Марківа

Зокрема, в тексті апеляції адвокати оскаржують усі висновки присяжних Павії:

не було встановлено типу зброї, від якої загинули двоє іноземців на окупованій тоді російськими бойовиками території (як вирішив суд у Павії, вони загинули внаслідок мінометних пострілів);

не доведено, що смертельні постріли влучили саме з боку Збройних сил України (захист каже, що був перехресний вогонь);

протест щодо використання недостовірних документів із російських пропагандистських ресурсів;

протест щодо відмови суду й слідчих провести розслідування на місці трагедії і поновлене прохання детально розслідувати факт;

протест щодо відмови італійських слідчих співпрацювати з українськими колегами;

прохання про здійснення балістичного експерименту, який би підтвердив фізичну неможливість бійця Марківа бачити й розпізнати журналістів зі своєї бойової позиції на горі Карачун.

Також відомо, що на відміну від річного суду в Павії 2019-го, де відбулося 18 засідань, процес у Мілані буде значно коротшим у часі. Згідно з судовою процедурою, відбудеться виступ представника суду про загальний стан і зміст справи, доповідь генерального прокурора та цивільних позивачів і виступ сторони захисту.

У травні 2020-го експерти провели у Слов’янську слідчий експеримент у справі Марківа (mvs.gov.ua)

"Очікують максимум три засідання, якщо суд не впровадить до процесу нових елементів справи, які вже надала і ще має додати, зокрема, сторона захисту українського солдата. За такого розвитку ситуації вердикт можна очікувати вже в жовтні. У разі залучення нових матеріалів або проведення додаткового розслідування чи технічних експертиз апеляційний процес затягнеться", – додають у матеріалі.

Водночас сторона звинувачення, а також цивільні позивачі через провідні італійські ЗМІ продовжують наполягати на "справедливому рішенні" суду першої інстанції, який, переконані вони, "порушив презумпцію безкарності щодо вбивства журналістів на війні".

OBOZREVATEL нагадує:

влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, воїн Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними колишнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді у ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Президент України Володимир Зеленський порушував питання щодо справи Марківа на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в межах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в листопаді 2019 року.