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28 квітня • оновлено в 02:10
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В Іспанії затримали небезпечного українця, який викрадав людей

1.1т
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Іспанська поліція затримала громадянина України Олександра Золотухіна, якого розшукує Інтерпол за підозрою у скоєнні низки злочинів у себе на батьківщині.

Його підозрюють у вандалізмі, викраденні людей, пограбуванні, викраденні автомобілів і приналежності до злочинного угруповання, повідомляє DW.

Викрадав телеведучого: в Іспанії затримали небезпечного українця

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У поліції Іспанії назвали його небезпечним злочинцем і уточнили, що ордер на його арешт був виписаний правоохоронними органами України.

Зазначається, що в лютому в лютому 2016 року Золотухін разом з десятьма співучасниками разом з десятьма співучасниками Золотухін брав участь у викраденні ведучого одного з українських телевізійних каналів.

Журналіста схопили і нібито силоміць заштовхали в автофургон. Через місяць затриманий напав на спортивний клуб, завдав тяжких тілесних ушкоджень двом особам, які там перебували, і значних матеріальних збитків приміщенню клубу. Його також звинувачують у пограбуванні жінки, якій він погрожував ножем.

Справу передадуть в Національну судову палату Іспанії, яка займається питаннями екстрадиції підозрюваних-іноземців на батьківщину. Процедура повернення його до України може тривати від кількох місяців до півтора років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в січні затримали громадянина Білорусі, якого розшукував Інтерпол. 38-річного чоловіка підозрюють у крадіжці в особливо великих розмірах та підробці документів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Іспанія
Теги
затримання Інтерпол
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