В Ірані заявили, що на розслідування катастрофи МАУ підуть роки

На повне розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном може піти від одного до двох років.

Про це 10 січня заявив іранський чиновник, повідомляє Reuters. Що стосується розшифрування "чорних скриньок", знайдених на місці катастрофи, то воно, за його словами, триватиме один-два місяці.

Нагадаємо, фахівці з Ірану й України домовилися про спільне розшифрування бортових самописців літака Boeing 737, який розбився 8 січня.

Катастрофа в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що іранська сторона згрібає уламки українського Boeing бульдозером. Це знищує шанси на проведення детального розслідування трагедії.

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, згідно з даними розвідки, Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні несправності.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Влада Ірану категорично заперечує, що літак МАУ міг бути випадково збитий ракетою російського виробництва. Таку позицію озвучив офіційний представник іранського уряду Алі Рабей.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви світових лідерів тільки за 12 годин. Він заявив, що версія про влучання ракети в літак МАУ не виключається, але поки не є підтвердженою.

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