Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ представників США та інших країн.
Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, презентуючи в Тегерані результати попереднього розслідування катастрофи, написала "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Управління цивільної авіації Ірану.
"Абедзаде заявив, що слідча група, відповідно до стандартів, викладених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами згідно з цим документом, надати своїх представників у процесі розслідування катастрофи і призначити власну команду фахівців", – йдеться у повідомленні.
В Ірані розповіли, з ким готові розслідувати авіакатастрофу МАУ
Журналісти видання зауважили, що додаток, на який посилався Абедзаде, має обов'язкові вимоги до розслідування авіакатастроф та визначає, які держави можуть брати участь у ньому. Зокрема це держава, де трапилася НП, держава, де зареєстроване судно, держава-оператор судна, а також держава-розробник і держава-виробник судна.
За словами Абедзаде, Іран одразу після трагічних подій надіслав повідомлення до України (як країни, де зареєстрований літак) та США (як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing), а також проінформував Швецію і Канаду, громадяни яких були на борту.
Абедзаде розкритикував новини у ЗМІ про відмову Ірану передавати "чорні скриньки" з літака іншим державам. Він запевнив, що інформація про нібито відмову співпрацювати із США та компанією Boeing – неправдива.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири й члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали займання двигуна.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який зазнав аварії.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".