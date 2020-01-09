В Ірані розповіли, з ким готові розслідувати авіакатастрофу МАУ

Іран офіційно запросив до участі в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ представників США та інших країн.

Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, презентуючи в Тегерані результати попереднього розслідування катастрофи, написала "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Управління цивільної авіації Ірану.

"Абедзаде заявив, що слідча група, відповідно до стандартів, викладених у додатку 13 до Чиказької конвенції, запропонувала всім державам, визнаним бенефіціарами згідно з цим документом, надати своїх представників у процесі розслідування катастрофи і призначити власну команду фахівців", – йдеться у повідомленні.

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Журналісти видання зауважили, що додаток, на який посилався Абедзаде, має обов'язкові вимоги до розслідування авіакатастроф та визначає, які держави можуть брати участь у ньому. Зокрема це держава, де трапилася НП, держава, де зареєстроване судно, держава-оператор судна, а також держава-розробник і держава-виробник судна.

За словами Абедзаде, Іран одразу після трагічних подій надіслав повідомлення до України (як країни, де зареєстрований літак) та США (як країни, де розміщена штаб-квартира Boeing), а також проінформував Швецію і Канаду, громадяни яких були на борту.

Абедзаде розкритикував новини у ЗМІ про відмову Ірану передавати "чорні скриньки" з літака іншим державам. Він запевнив, що інформація про нібито відмову співпрацювати із США та компанією Boeing – неправдива.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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