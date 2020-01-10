В Ірані дістали "чорний ящик" з літака МАУ: в мережу потрапило відео

В Ірані дістали "чорний ящик" з українського літака Boeing 737, який розбився біля Тегерана.
Відео опублікував в Twitter кореспондент ВВС Алі Хашемі. На кадрах також продемонстрували інший вміст коробки.
Напередодні фахівці з Ірану і України домовилися про спільну розшифровку бортових самописців лайнера МАУ.
#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk- Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 січня 2020 р
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
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