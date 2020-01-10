В Ірані дістали "чорний ящик" з літака МАУ: в мережу потрапило відео

В Ірані дістали "чорний ящик" з українського літака Boeing 737, який розбився біля Тегерана.

Відео опублікував в Twitter кореспондент ВВС Алі Хашемі. На кадрах також продемонстрували інший вміст коробки.

Напередодні фахівці з Ірану і України домовилися про спільну розшифровку бортових самописців лайнера МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.