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11 січня • оновлено в 03:18
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В Ірані дістали "чорний ящик" з літака МАУ: в мережу потрапило відео

1.4т
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В Ірані дістали "чорний ящик" з українського літака Boeing 737, який розбився біля Тегерана.

Відео опублікував в Twitter кореспондент ВВС Алі Хашемі. На кадрах також продемонстрували інший вміст коробки.

Напередодні фахівці з Ірану і України домовилися про спільну розшифровку бортових самописців лайнера МАУ.

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В Ірані дістали "чорний ящик" з літака МАУ: в мережу потрапило відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
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