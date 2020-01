В Ірані дістали "чорний ящик" з літака МАУ: в мережу потрапило відео

В Ірані дістали "чорний ящик" з українського літака Boeing 737, який розбився біля Тегерана.

Відео опублікував в Twitter кореспондент ВВС Алі Хашемі. На кадрах також продемонстрували інший вміст коробки.

Напередодні фахівці з Ірану і України домовилися про спільну розшифровку бортових самописців лайнера МАУ.

#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk