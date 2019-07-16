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В Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик: 7 человек пострадали. Фото ДТП

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В понедельник, 15 липня, у Херсонській області сталася ДТП за участю рейсового автобуса, внаслідок якої постраждали п'ятеро осіб.

Як повідомляє поліція області, аварія сталася близько 13:30 на Бериславському шосе на повороті до села Зеленівка.

Правоохоронці встановили, що водій автобуса не обрав безпечної швидкості руху і врізався у вантажівку, яка рухалася у попутному напрямку.

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ДТП

ДТП

Нацполіція

В Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик: 7 человек пострадали. Фото ДТП

В Херсонской области пассажирский автобус протаранил грузовик: 7 человек пострадали. Фото ДТП

П'ятьох постраждалих з різними травмами доставили до лікарні, ще двом пасажирам медики надали допомогу на місці.

Попередньо поліція кваліфікує подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Поліція з’ясовує обставини ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 липня під Києвом сталася масштабна ДТП з маршруткою, загинули три людини.

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Місце
Україна Херсон
Тег
ДТП
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