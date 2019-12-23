У ГПУ відхрестилися від депортації ворога президента Азербайджану з України

У Генеральній прокуратурі України заявили, що не ухвалювали рішення щодо видачі Азербайджану опозиційного блогера Ельвіна Ісаєва, котрий критикував президента своєї країни.

Водночас там також не змогли пояснити, що саме інкримінують азербайджанцю. Про повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на відповідь ГПУ.

"Генеральною прокуратурою рішення про видачу Ельвіна Ісаєва до Азербайджану не ухвалювалося, і його фактична передача за результатами екстрадиційної процедури не здійснювалася", – зазначили у відомстві.

ГПУ заявляє, що не ухвалювала рішення щодо видачі Азербайджану блогера

Водночас у ГПУ не вказали, чи відомо щось українським правоохоронним органам про злочини, які інкримінують Ісаєву азербайджанські правоохоронці.

У відомстві наголосили, що не можуть надати такої інформації, оскільки не беруть участі в розслідуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вислала в Азербайджан опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва, який розповідав про корупцію в країні, а також критикував президента Ільхама Алієва. Відомо, що його вислали перед візитом президента України Володимира Зеленського в Азербайджан.

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