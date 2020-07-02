У ДБР пообіцяли повернути ЗСУ обладнання, яке вилучили під час обшуків

Державне бюро розслідувань поверне до військових частин ЗСУ вилучені під час обшуків прилади НВЧ (клістрони).

Про це сказано на сторінці ДБР у Facebook. Керівництво бюро ініціювало службове розслідування, щоб дати оцінку правомірності дій своїх співробітників.

"Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 провели санкціоновані огляди військової техніки на території декількох військових частин Повітряних сил ЗСУ. Під час слідчих дій було вилучено 7 приладів СВЧ", – йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомили, що повернули 3 прилади в одну з військових частин іще в день обшуку, а ще 4 прилади повернуть протягом 2 червня.

Керівництво ДБР почало службове розслідування (Facebook ДБР)

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – у Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.