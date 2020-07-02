У ДБР пообіцяли повернути ЗСУ обладнання, яке вилучили під час обшуків

Розслідування 23:21, 2.07.2020 Оновлено: 00:43, 3.07.2020

Державне бюро розслідувань поверне до військових частин ЗСУ вилучені під час обшуків прилади НВЧ (клістрони).

Про це сказано на сторінці ДБР у Facebook. Керівництво бюро ініціювало службове розслідування, щоб дати оцінку правомірності дій своїх співробітників.

"Слідчі ДБР у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 провели санкціоновані огляди військової техніки на території декількох військових частин Повітряних сил ЗСУ. Під час слідчих дій було вилучено 7 приладів СВЧ", – йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомили, що повернули 3 прилади в одну з військових частин іще в день обшуку, а ще 4 прилади повернуть протягом 2 червня.

Керівництво ДБР почало службове розслідування
(Facebook ДБР)

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – у Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.

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