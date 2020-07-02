В ГБР пообіцяли повернути ВСУ обладнання, яке вилучили в ході обшуків.

Державне бюро розслідувань поверне до військових частин ЗСУ вилучені в ході обшуків прилади НВЧ (клістрони).

Про це сказано на сторінці ГБР в Facebook. Керівництво бюро ініціювало службове розслідування, щоб дати оцінку правомірності дій своїх співробітників.

"Слідчі ГБР в рамках розслідування кримінального виробництва, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 провели санкціоновані огляди військової техніки на території декількох військових частин Повітряних сил ЗСУ. В ході слідчих дій було вилучено 7 приладів СВЧ", – сказано в повідомленні .

У ГБР повідомили, що повернули 3 прилади в одну з військових частин ще в день обшуку, а ще 4 прилади повернуть протягом 2 червня.

Керівництво ГБР почало службове розслідування (Facebook ДБР)

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в трьох зенітних ракетних бригадах Повітряних сил України – в Хмельницькому, а також в Одеській та Херсонській областях.