В Європі жорстоко вбили учасницю "Україна має талант": шокуючі подробиці

У Німеччині знайшли вбитою українку Аллу Клішту. Дівчина стала відомою після участі в шоу "Україна має талант" сезону 2011-го року.

Як пише Daily Mail, тіло загиблої виявили в річці Рейн. 33-річна Клішта пропала ще в кінці квітня. Українку стали шукати після того, як вона не вийшла на роботу. Вона працювала в парку розваг "Європа-Парк", розташованому в німецькому місті Руст. Артистка брала участь в шоу під назвою Night Beat Angels.

За даними поліції, Клішту вбили, а після кинули в воду. Подробиці злочину не розголошуються.

Правоохоронці заарештували колишнього 30-річного хлопця артистки за підозрою в її вбивстві, але офіційних звинувачень не висунули.

"Він був милим, але стосунки у них були нестабільні", – описав відносини пари один із знайомих загиблої. За його інформацією, Клішта і її хлопець розійшлися, але продовжували разом працювати.

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Алла Клішта

Аліна Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасно розкручуються обручів - прокрутила 102 хула-хупа загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь в німецьких і румунських аналогах шоу "Україна має талант".

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