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16 березня • оновлено в 13:24
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У "ДНР" знайшли більш небезпечну інфекцію, ніж коронавірус: що відомо

5.9т
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В окупованій терористами частині Донецької області більшу загрозу, ніж коронавірус COVID-19, являє вірус H1N1 (свинячий грип).

Як повідомили підконтрольні терористам ЗМІ, в лікарнях нібито дуже багато пацієнтів з такими діагнозами.

У лікарнях "ДНР" нібито дуже багато пацієнтів зі свинячим грипом

У лікарнях "ДНР" нібито дуже багато пацієнтів зі свинячим грипом

У інфікованих вірусом H1N1 розвивається двостороння пневмонія.

При цьому в "ДНР" заперечують випадки зараження коронавірусом. На даний момент під наглядом перебувають дві жінки: одна в Горлівці (прибула з Китаю) і друга в Донецьку (прибула з Італії).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, що прилетіла з Китаю, у якої з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

  • Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

  • Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
свинячий грип вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Враньё.
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