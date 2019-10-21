В "ДНР" заживо згоріли маленькі діти: деталі трагедії

В окупованій Горлівці в результаті пожежі загинули троє дітей.
Про це повідомили підконтрольні "ДНР" ресурси з посиланням на "главу адміністрації" міста Івана Приходька.
За його словами, трагедія трапилася вночі 21 жовтня у Калінінському районі по вулиці Кориневського, 8/1. Причини пожежі невідомі.
Загиблим дітям було три, п'ять і шість років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у багатоквартирному будинку міста Мар'їнка Донецької області прогримів вибух, що забрав життя двох людей.
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