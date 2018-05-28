В "ДНР" заявили про захоплення українського військового

Терористи "ДНР" заявили, що затримали в Докучаєвську українського військовослужбовця.

Про це повідомила "прес-служба МВС ДНР". За інформацією окупантів, боєць ВСУ нібито був п'яним і сам прийшов до них.

"У Докучаєвську на лінії розмежування співробітники поліції затримали нетверезого чоловіка, у якого при собі виявився автомат з боєприпасами і ручна граната", - заявили в "ДНР".

"Як було встановлено, в гості до республіканським поліцейським прийшов уродженець Чернігівської області, який несе службу в 30-й окремій механізованій бригаді ВСУ", - повідомили терористи.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні на Донбасі пропав морпіх ВСУ. У штабі ООС зробили суперечливу заяву про його пошуки.