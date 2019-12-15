В "ДНР" заявили про готовність до розведення сил на Донбасі за однієї умови

В "ДНР" готові до розведення сил на нових неузгоджених ділянках Донбасу, якщо Україна виконає умови щодо підготовки й контролю процесу.

Таку заяву в коментарі "РІА Новини" зробив керівник у спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Руслан Якубов.

"Зі свого боку, ми готові виконати розведення сил і засобів на будь-яких узгоджених контактною групою ділянках розведення в разі, що сторони прийдуть до консенсусу щодо доповнення рамкового рішення, повної взаємності, дзеркальності та дотримання всеосяжного режиму припинення вогню з української сторони", – сказав він.

терористи ДНР Українська правда

За словами Якубова, терористи вітають рішення "нормандської четвірки" щодо кроків досягнення повного припинення вогню в Донбасі.

"Питання ділянок розведення має опрацьовуватися на робочій групі з питань безпеки та затверджуватися Мінською контактною групою на підставі Рамкового рішення від 21 вересня 2016 року", – зазначив він.

Терористи "ДНР" УКРОП

За його словами, досвід розведення сил і засобів на пілотній ділянці №3 в районі Петровського показав, що українська сторона нібито порушує режим припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL:

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