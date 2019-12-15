В "ДНР" заявили про готовність до розведення сил на Донбасі за однієї умови

В "ДНР" готові до розведення сил на нових неузгоджених ділянках Донбасу, якщо Україна виконає умови щодо підготовки й контролю процесу.
Таку заяву в коментарі "РІА Новини" зробив керівник у спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Руслан Якубов.
"Зі свого боку, ми готові виконати розведення сил і засобів на будь-яких узгоджених контактною групою ділянках розведення в разі, що сторони прийдуть до консенсусу щодо доповнення рамкового рішення, повної взаємності, дзеркальності та дотримання всеосяжного режиму припинення вогню з української сторони", – сказав він.
терористи ДНР
Українська правда
За словами Якубова, терористи вітають рішення "нормандської четвірки" щодо кроків досягнення повного припинення вогню в Донбасі.
"Питання ділянок розведення має опрацьовуватися на робочій групі з питань безпеки та затверджуватися Мінською контактною групою на підставі Рамкового рішення від 21 вересня 2016 року", – зазначив він.
Терористи "ДНР"
УКРОП
За його словами, досвід розведення сил і засобів на пілотній ділянці №3 в районі Петровського показав, що українська сторона нібито порушує режим припинення вогню.
Як писав OBOZREVATEL:
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ у районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ біля Петрівського.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил у районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "виявити здоровий глузд" у цьому питанні.
9 листопада стартувало розведення військ у районі Петрівського.
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