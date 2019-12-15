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15 грудня • оновлено в 12:11
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/ Розслідування

В "ДНР" заявили про готовність до розведення сил на Донбасі за однієї умови

4.2т
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В "ДНР" готові до розведення сил на нових неузгоджених ділянках Донбасу, якщо Україна виконає умови щодо підготовки й контролю процесу.

Таку заяву в коментарі "РІА Новини" зробив керівник у спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Руслан Якубов.

"Зі свого боку, ми готові виконати розведення сил і засобів на будь-яких узгоджених контактною групою ділянках розведення в разі, що сторони прийдуть до консенсусу щодо доповнення рамкового рішення, повної взаємності, дзеркальності та дотримання всеосяжного режиму припинення вогню з української сторони", – сказав він.

терористи ДНР

терористи ДНР

Українська правда

За словами Якубова, терористи вітають рішення "нормандської четвірки" щодо кроків досягнення повного припинення вогню в Донбасі.

"Питання ділянок розведення має опрацьовуватися на робочій групі з питань безпеки та затверджуватися Мінською контактною групою на підставі Рамкового рішення від 21 вересня 2016 року", – зазначив він.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

УКРОП

За його словами, досвід розведення сил і засобів на пілотній ділянці №3 в районі Петровського показав, що українська сторона нібито порушує режим припинення вогню.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитро Гриневич
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Відведення військ на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ДНР
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые! Выполняйте минский договор и на Украине наступит мир...
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2
8
an and
an and
Андрущенко Владимир, а вас, несвидомых, это как касается?)
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пока Украина задумчиво продолжает гeнoцид народа Донбасса, время идёт, прошли уже годы, дети уже выросли за это время, у многих уже и нет в памяти другой, невраждебной Украины. Зеленский сказал, что для полного разведения сил нужно 6-8 лет. Кого вы собираетесь вернуть через 8 лет? Вoйнa идёт 6-й год, ещё +8, кого вы сможете вернуть через 15-20 лет? Что вы вообще натворили, вы хоть понимаете?
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2
8
an and
an and
Кристина Стефанова, вопрос кто натворил имеет другой ответ! Сценарий и в Приднестровье, и в Абхазии и Осетии и на Донбассе - везде один! Включаем голову!
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