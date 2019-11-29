У "ДНР" заявили про нові кордони "республіки". Карта

У "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона обмежується Донецькою областю.

Відповідне рішення ухвалив так званий парламент "ДНР". Про це повідомляють "РИА Новости". Також з'явилася карта Донецької області з сайту сепаратистів.

"Кордон визначений по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доки не врегульовано спір між Україною і "ДНР", кордон буде проходити по лінії зіткнення", – сказав глава "Народної ради" Володимир Бідьовка.

За його словами, закон не суперечить мінським угодами.

Водночас у російських ЗМІ новий закон "ДНР" назвали претензією на українські території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безсмертний запропонував зробити "дике поле" на Донбасі через неможливість заморозки конфлікту. Він також назвав розведення військ "планом Кремля".

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