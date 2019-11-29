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30 листопада • оновлено в 11:14
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У "ДНР" заявили про нові кордони "республіки". Карта

53.1т
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У "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона обмежується Донецькою областю.

Відповідне рішення ухвалив так званий парламент "ДНР". Про це повідомляють "РИА Новости". Також з'явилася карта Донецької області з сайту сепаратистів.

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У "ДНР" заявили про нові кордони "республіки". Карта

"Кордон визначений по території Донецької області, яка була на період 2014 року. Він передбачає, що доки не врегульовано спір між Україною і "ДНР", кордон буде проходити по лінії зіткнення", – сказав глава "Народної ради" Володимир Бідьовка.

За його словами, закон не суперечить мінським угодами.

Водночас у російських ЗМІ новий закон "ДНР" назвали претензією на українські території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безсмертний запропонував зробити "дике поле" на Донбасі через неможливість заморозки конфлікту. Він також назвав розведення військ "планом Кремля".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Може референдум для вати "запилити"? :) Цікаво, наскільки донбаська вата хоче жити у своїй республіці, де "народ бамабаса" ніхто не утискатиме, де може розвиватись мова "нроду бамбаса", його "культура" та "історія"? :) Чи все таки хочеться українських пенсій та свободи, але з російським телевізійним лайном та анальним болем за "потерянным советским раем", але так, щоб совок залишався тільки спогадом?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Надеюсь,что ватаны не разучились сосать.
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Вот обрадуется ватный скот Мариуполя комендантскому часу)
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