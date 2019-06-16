В "ДНР" запанікували через "масштабну атаку" ЗСУ: з'явилося відео

В "ДНР" вирішили, що Збройні Сили України збираються обстріляти позиції терористів. Це нібито пов'язано з майбутніми переговорами тристоронньої контактної групи в Мінську.

Відео з відповідною заявою так званого "прес-секретаря ДНР" Едуарда Басуріна на своїй сторінці в Facebook опублікував Анатолій "Штірліц" Штефан (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

ЗСУ

"Нам стало відомо про плани здійснити в найближчі дні чергову озброєну провокацію. Спрямовану на зрив можливих угод щодо мирного врегулювання конфлікту в ході майбутньої контактної групи в Мінську", – вибухнув маячними заявами Басурін.

При цьому він впевнений, що для цих "провокацій" нібито будуть активно залучатися українські ЗМІ. Для медіа вже "обладнали знімальні майданчики", запевнив терорист, згадавши про подібні методи роботи кремлівських ЗМІ.

"Сьогодні велике свято, вважав що Едик Басурін перекине чарку бояри і обмежиться текстовим повідомленням. Але ні, Едічек сьогодні влупив трохи важкуватого зілля і прийняв рішення записати відеозвернення", – висміяв заяву терориста офіцер ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійцям ВСУ вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

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