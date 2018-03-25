В "ДНР" заговорили про новий виток війни на Донбасі

Оперативне командування "Донецької народної республіки" заговорило про провокації, які нібито готуються українськими військовими.

"За даними, тільки що отриманим нашою розвідкою, українськими силовиками в районі Лебединське (населений пункт під контролем ЗСУ на півдні Донецької області. - Ред.) готується чергова провокація з метою виклику вогню", - заявив представник командування, передають РИА "Новости".

За його переконанням, для цього буде здійснений мінометний і танковий обстріл позицій підрозділів "ДНР".

Терористи рекомендують жителям перебувати біля укриттів і зберігати пильність.

"Також ми не виключаємо, що з метою підготовки групами журналістів сфабрикованих репортажів із звинуваченням наших захисників в обстрілі буде завдано "дружній" неприцільний обстріл по Лебединському", - сказав представник "ДНР".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в "ДНР" анонсували глобальні зміни.