УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

В "ДНР" заговорили про новий виток війни на Донбасі

800Читати новину російською

Оперативне командування "Донецької народної республіки" заговорило про провокації, які нібито готуються українськими військовими.

"За даними, тільки що отриманим нашою розвідкою, українськими силовиками в районі Лебединське (населений пункт під контролем ЗСУ на півдні Донецької області. - Ред.) готується чергова провокація з метою виклику вогню", - заявив представник командування, передають РИА "Новости".

За його переконанням, для цього буде здійснений мінометний і танковий обстріл позицій підрозділів "ДНР".

Терористи рекомендують жителям перебувати біля укриттів і зберігати пильність.

Новини
Терористам "ДНР" привидівся спецназ США на Донбасі

"Також ми не виключаємо, що з метою підготовки групами журналістів сфабрикованих репортажів із звинуваченням наших захисників в обстрілі буде завдано "дружній" неприцільний обстріл по Лебединському", - сказав представник "ДНР".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в "ДНР" анонсували глобальні зміни.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Поділитися у Facebook

Наші блоги