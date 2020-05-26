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26 травня • оновлено в 08:14
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В "ДНР" визнали безсилля перед COVID-19: немає елементарного захисту та ліків

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Терористи "ДНР" визнали, що їм не вистачає засобів захисту для лікарів в боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомила "міністр охорони здоров'я" Ольга Долгошапко, передають "Новости Донбасса".

Вона розповіла, що в лікарнях немає достатньої кількості захисних комбінезонів і одноразових халатів. Також є нестача перев'язувальних матеріал, шприців для надання допомоги хворим з COVID-19.

COVID-19 в "ДНР"

COVID-19 в "ДНР"

Долгошапко пояснила, що нестача медичних виробів обумовлена забороною до вивозу з Росії постановою уряду РФ від 22 березня. Терористи замовили один з препаратів для лікування коронавірусу як гуманітарну допомогу у МОЗ РФ.

Також "чиновниця" додала, що в "республіці" практично зупинили проведення планових хірургічних операцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ДНР" розповсюдили черговий маячний фейк про Україну, на цей раз заявивши, що COVID-19 нібито могли розробити в лабораторіях країни.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР ДНР
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