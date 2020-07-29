У "ДНР" спалахнула багатоповерхівка: весь дах у вогні. Відео

У середу, 29 липня, в тимчасово окупованому місті Торез Донецької області загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Як повідомляє в Twiter "hochu domoy v ua", пожежа виникла по вулиці Поповича, 9. На опублікованих фото видно, що вогонь охопив дах будинку, чорний дим високо піднявся в небо.

Телеграм-канал Dontel повідомляє, що пожежа трапилася в будинку №9 на "Мікрорайоні 1" близько 12:00. В результаті пожежі дах згоріла більше ніж на половину, також вогнем пошкоджено верхні поверхи.

"Коли групи МНС з Тореза, Шахтарська і Сніжного (близько 10 авто) прибули на місце події, з'явилася проблема із забором води, в сусідніх водоймах її виявилося мало. Крім того, була ускладнена можливість проїзду до п'ятиповерхівки, бо місцеві жителі раніше самостійно перегородили дорогу біля будинку невеликими блоками, "щоб машини не ганяли", – йдеться в повідомленні.

Станом на 14:30 вогонь загасили. Про причини займання та постраждалих поки невідомо.

Пожежа в Торезі Twiter\"hochu domoy v ua"

Палаюча п'ятиповерхівка Twiter\"hochu domoy v ua"

Як повідомляв OBOZREVATEL, поблизу окупованого Донецька спалахнула масштабна пожежа.