Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 15:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У "ДНР" раптово скасували комендантську годину: що відомо

3.3т Читати матеріал російською

На підконтрольній угрупованню "ДНР" території Донецької області дію комендантської години буде припинено в ніч із суботи на неділю.

Як йдеться в "розпорядженні" глави "ДНР" Дениса Пушиліна, її скасують із 23:00 7 вересня до 4:00 8 вересня.

Зі свого боку "міністру внутрішніх справ ДНР" Олексію Дикому доручено організувати посилене патрулювання на період скасування комендантської години.

Новини
"Погрожують!" На Донбасі задумали насильно видавати паспорти Росії

Комендантська година

Комендантська година

"КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі вибухнули істерикою за удар ЗСУ, окупаційне угруповання розгорнуло інформаційно-психологічну операцію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
12
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel