У "ДНР" раптово скасували комендантську годину: що відомо

На підконтрольній угрупованню "ДНР" території Донецької області дію комендантської години буде припинено в ніч із суботи на неділю.

Як йдеться в "розпорядженні" глави "ДНР" Дениса Пушиліна, її скасують із 23:00 7 вересня до 4:00 8 вересня.

Зі свого боку "міністру внутрішніх справ ДНР" Олексію Дикому доручено організувати посилене патрулювання на період скасування комендантської години.

Комендантська година "КП"

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