У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

У центрі окупованої терористами "ДНР" Макіївки (Донецька область) перекинувся пасажирський автобус.

Аварія трапилася на проспекті 250-річчя Донбасу в районі Макіївської клінічної лікарні, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався із керуванням, наїхав на пень і перекинувся.

За інформацією "МОЗ ДНР", у результаті ДТП у лікарню доставили семеро людей. Один із потерпілих перебуває у важкому стані, ще в одного — стан середньої тяжкості.

На місці аварії працюють представники "автоінспекції" та рятувальники. Рух у цьому районі ускладнений.

IgorGirkin, Twitter

IgorGirkin, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Донецькій області сталася кривава ДТП. Причиною аварії стало колесо, яке лопнуло.