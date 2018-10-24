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У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

10.2тЧитати матеріал російською

У центрі окупованої терористами "ДНР" Макіївки (Донецька область) перекинувся пасажирський автобус.

Аварія трапилася на проспекті 250-річчя Донбасу в районі Макіївської клінічної лікарні, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався із керуванням, наїхав на пень і перекинувся.

У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП
У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

За інформацією "МОЗ ДНР", у результаті ДТП у лікарню доставили семеро людей. Один із потерпілих перебуває у важкому стані, ще в одного — стан середньої тяжкості.

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У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

На місці аварії працюють представники "автоінспекції" та рятувальники. Рух у цьому районі ускладнений.

У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

IgorGirkin, Twitter

У "ДНР" перекинувся автобус із людьми: фото з місця НП

IgorGirkin, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Донецькій області сталася кривава ДТП. Причиною аварії стало колесо, яке лопнуло.

Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Странно вроде не в Европе разметка на дороге и самое главное ровная без ямок и конав
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