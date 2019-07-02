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В "ДНР" обстріляли російських пропагандистів: момент потрапив на відео

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У вівторок, 2 липня, в "ДНР" під обстріл потрапили російські журналісти ВДТРК.

Про це РИА Новости повідомив кореспондент телерадіокомпанії Андрій Руденко.

Журналіст розповів, що його знімальна група нібито вирушила фіксувати наслідки нічних і ранкових обстрілів у селищі Олександрівка, коли по них відкрили вогонь. Росіяни встигли сховатися в укритті, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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В управлінні "Народної міліції "ДНР" повідомили, що нібито під обстріл також потрапили працівники пропагандистського інформаційного агентства News Front.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території терористичної "ДНР" обстріляли з мінометів будинок престарілих у місті Ясинувата.

Також терористи "ДНР" обстріляли будинок у тимчасово непідконтрольному уряду України селі Пікузи.

Зазначимо, що, незважаючи на те, що на Донбасі почалося активний відведення військ, терористи за 26 червня 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів — із застосуванням заборонених Мінській угоді артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
пропагандаРосіяДНР
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