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1 листопада • оновлено в 11:28
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Дмитро Черкасов (блогер)
Дмитро Черкасов (блогер)
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В “ДНР” начался новый испытательный момент

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“Донецкая народная республика” никогда не отличалась от своих “братьев по разуму” (Южная Осетия, Приднестровье) умом и сообразительностью. Повадки “русского мира” хорошо просматриваются во всем, что делает руководство “молодого государства”.

В “ДНР” начался новый испытательный момент

Если просто проанализировать информационное пространство “ДНР” и РФ, то не нужно иметь IQ на уровне доктора технических наук, чтобы понять, что у них одна и та же проблема – отсутствие “серого вещества” в черепной коробке. Да ладно, сегодня не об этом.

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Паспорт РФ для жителей "Л/ДНР" – бесплатный билет в тайгу

Для жителей “ДНР” начался новый испытательный момент в жизни.

28 октября 2019 года “военные комиссариаты республики” разослали на каждое предприятие повестки. От каждого учреждения нужно по 25 резервистов. В первую очередь, будут вызываться специалисты с военно-учётной специальностью (ВУС) оператор радиолокационной станции (РЛС). Также стоит отметить, что на сборы в обязательном порядке привлекается и молодёжь, не имеющая опыта службы в воинских формированиях. Всё это связано с огромной кадровой проблемой которая преследует “армию ДНР” с самого начала “существования”.

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Россия ужесточает контроль над "ДНР”

30 октября текущего года, глава “ДНР” Д.Пушилин заявил о начале “плановых” учений подразделений “МЧС, Народной милиции и Министерства внутренних дел”.

Несколько дней назад стало известно о том, что Россия отправила в “республику” несколько машин радиоэлектронной борьбы с экипажами к ним. Так что “матушка-Расия” будет учить “молодое поколение”, а потом с чувством выполненного долга отправить “пушечное мясо” в Сирию, для зашиты не понятно от кого!

Как долго будут проходить и когда начнутся эти сборы пока неизвестно. Но не стоит недооценивать “народную власть”. Сами подумайте: если они сразу диктуют кого привлекут на сборы, то это может означать лишь одно – что-то готовится. Но… Поживем – увидим.

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Дмитро Черкасов (блогер) Дмитро Черкасов (блогер)
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зачем писать эту уйню, ведь в соседних статьях рассказывают, как укр-военкоматы вылавливают призывников возле сельских магазинов. Народ такой в Украине - не способен к своей государственности.
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