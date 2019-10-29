В 'десанті 200' прибуло: ЗСУ показали мертвого терориста

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана у його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Максим "Мрак" Шишов.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Не бойовий, після поранення працював на пропагандистів Кремля і дирляндіі. Є відомості про причетність до тортур полонених. Також, за деякими даними, є куратором групи "Кіберберкут", – написав він.

Максим Шишов Telegram Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила начальника "служби прикордонної охорони" так званого міністерства державної безпеки "ЛНР", якого прислали з Росії.

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