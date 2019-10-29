Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 17:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В "десанті 200" прибуло: ЗСУ показали мертвого терориста

1.5т Читати матеріал російською

На Донбасі ліквідований черговий терорист "ДНР", який воював на боці превдореспубліки.

Згідно з інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана у його Telegram-каналі, бригаду-200 поповнив Максим "Мрак" Шишов.

"Сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Не бойовий, після поранення працював на пропагандистів Кремля і дирляндіі. Є відомості про причетність до тортур полонених. Також, за деякими даними, є куратором групи "Кіберберкут", – написав він.

В 'десанті 200' прибуло: ЗСУ показали мертвого терориста
Новини
"Осіннє загострення": терористи "ДНР" зганьбилися новим фейком про Україну
В 'десанті 200' прибуло: ЗСУ показали мертвого терориста
Максим Шишов

Максим Шишов

Telegram Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила начальника "служби прикордонної охорони" так званого міністерства державної безпеки "ЛНР", якого прислали з Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Ссыкливые нацисты ещё одну душу загубили. Твари.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
филипп филипыч
филипп филипыч
в очередной раз почитав этот пост жители "дырляндии" захотели в украину, но злые пропагандисты кремля промыли им мозг и убедили их что слово "дырляндия" это не любовь упоротых к ним а обычная ненависть. вот така фигня малята))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel