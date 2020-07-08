У боях із російськими найманцями поранено трьох воїнів ЗСУ
Збройні формування Росії 8 липня дев'ять разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонену Мінськими угодами артилерію. У результаті обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.
Збройні сили України відкрили вогонь у відповідь, змусивши ворога припинити активність, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що окупанти застосовували 120-мм і 82-мм міномети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а також безпілотник для скидання ВОГ-25.
Обстріли велися по позиціях ООС у районі Хутора Вільного, Оріхового, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки, Опитного та Старогнатівки.
"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати противника уточнюються", – повідомили в штабі ООС.
Поранених військовослужбовців ЗСУ оперативно госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті обстрілу з боку російських найманців на Донбасі 7 липня четверо українських військових отримали поранення. Окупанти 13 разів обстрілювали позиції наших захисників.