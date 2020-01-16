В базу внесуть усіх: в Україні запрацював закон про реєстр педофілів

В Україні 16 січня набув чинності закон про введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх.

За день до цього він був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України". Як зазначено в повідомленні, 13 січня його підписав президент Володимир Зеленський.

Передбачається, що відтепер в електронній базі Міністерства юстиції зберігатимуться відомості про педофілів на підставі обвинувальних вироків суду, зокрема дані про осіб, судимість яких за такі злочини знята чи погашена.

В Україні набув чинності закон про реєстр педофілів

Відповідне положення про реєстр Мін’юст має розробити до 16 квітня цього року. Зі свого боку генеральний прокурор упродовж трьох місяців із запуску реєстру зобов'язаний включити до нього осіб, які були засуджені ще до його створення.

Зазначається, що користуватися реєстром зможуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, а також інші уповноважені особи Національної поліції та Державного бюро розслідувань.

Окрім цього, органи влади й роботодавці зможуть перевірити наявність тієї чи іншої людини в реєстрі під час прийому її на роботу в дошкільні, середні та позашкільні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я та інші установи, які здійснюють нагляд над малолітніми і надають їм послуги медичного, освітнього й соціального характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 липня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, що не досягли статевої зрілості.

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