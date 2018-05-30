В Бабченка стріляв професіонал: поліція назвала пріоритетну версію вбивства

Російський журналіст Аркадій Бабченко був убитий професійним кілером.

Дану заяву зробив на брифінгу 30 травня голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНІАН.

"Любителів затримують на місці злочину. Це злочин скоєно навмисно невідомими особами. Ми вважаємо, що мотиви злочину - професійна діяльність потерпілого. Інші версії також мають право на існування, але є пріоритет", - сказав він.

За його словами, злочинців було кілька. "Натиснути на курок пістолета потрібен один чоловік, але підготувати такий злочин - однією людиною не обійдешся", - зазначив глава Нацполіціі.

У той же час, Князєв не захотів розголошувати деталі, зокрема, пустив чи Бабченко вбивцю в квартиру сам, і чи була допитана його вдова.

"Не можна будь-кому з моїх підлеглих і мені самому доводити обставини, які зараз підлягають розслідуванню. Це було б злочином з боку поліцейських", - підкреслив він.

Також він додав, що експерти ще не приступали до вивчення куль, якими був убитий Бабченко, оскільки ще не отримали на це судового дозволу.

Нагадаємо, Бабченко був застрелений ввечері 29 травня в Києві в будинку, де він проживав. Вбивця випустив в нього три кулі. Від отриманих поранень журналіст помер у машині "швидкої допомоги".

Раніше в МВС назвали подробиці і перші версії вбивства Бабченко. Також з'явилися перші фото вбитого журналіста і місця злочину, а також фоторобот можливого вбивці.