Україна випробувала в Азовському морі бойові катери: вражаюче відео

В Азовському морі провели навчальні маневри екіпажі малих броньованих катерів "Кременчук" і "Лубни" зі складу Операції об'єднаних сил.

Як повідомляє в Facebook прес-центр ООС, кораблі виконували маневри з практичним виконанням стрільб з кормового і носового артилерійських модулів.

Також вчення в морі проводилися за підтримки морської авіації, для цього було залучено вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

Крім того під час навчань військові моряки відпрацювали тактичне маневрування, вихід в атаку на виявлену морську мета з використанням сучасних цифрових засобів радіоелектронної боротьби, а також тренування з протиповітряної оборони і зв'язку.

За даними командування ООС, подібні навчання дозволяють підвищити злагодженість екіпажів малих броньованих катерів, а військовим бути готовими до будь-якого розвитку подій на морі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна прикордонна служба отримала в своє розпорядження два катери типу Safe Boat 27. Вони надійдуть на озброєння 10-го оперативного загону ДПС швидкого реагування Д.О.З.О.Р. і будуть використовуватися для службово-оперативних цілей,

Також в липні 2019 року США планують передати Україні ще два катери класу Island, які були виведені зі складу Берегової охорони США в 2017 році і законсервовані.

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