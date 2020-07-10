В Азовському морі помітили аномальну радіолокаційну активність

Дарина Дурова Розслідування 01:24, 11.07.2020

В Азовському морі в п'ятницю, 10 липня, зафіксували сильну радіолокаційну активність.

Про це повідомив "Діалог.UA" з посиланням на російські Telegram-канали. Зазначається, що джерело аномальної активності поки невідоме.

Радіолокаційні хвиліспостерігаються у відкритому морі вздовж анексованого Криму і до Запорізької області.

Видання пише: є ймовірність, що джерелом може бути флот окупаційної армії Росії. Так, у Криму зосереджено близько 80 кораблів РФ, із яких 23 – ударні.

Діалог

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю заявив: Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.

  • У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їхня армія нібито готова навіть до потоплення суден противника.

  • У відповідь командувач ООС Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив загрозу.

  • Наєв заявив, що уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та Кримом помічені військові РФ, проте загрози удару немає.

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