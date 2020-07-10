В Азовському морі помітили аномальну радіолокаційну активність

В Азовському морі в п'ятницю, 10 липня, зафіксували сильну радіолокаційну активність.

Про це повідомив "Діалог.UA" з посиланням на російські Telegram-канали. Зазначається, що джерело аномальної активності поки невідоме.

Радіолокаційні хвиліспостерігаються у відкритому морі вздовж анексованого Криму і до Запорізької області.

Видання пише: є ймовірність, що джерелом може бути флот окупаційної армії Росії. Так, у Криму зосереджено близько 80 кораблів РФ, із яких 23 – ударні.

Діалог

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