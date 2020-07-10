В Азовському морі помітили аномальну радіолокаційну активність
В Азовському морі в п'ятницю, 10 липня, зафіксували сильну радіолокаційну активність.
Про це повідомив "Діалог.UA" з посиланням на російські Telegram-канали. Зазначається, що джерело аномальної активності поки невідоме.
Радіолокаційні хвиліспостерігаються у відкритому морі вздовж анексованого Криму і до Запорізької області.
Видання пише: є ймовірність, що джерелом може бути флот окупаційної армії Росії. Так, у Криму зосереджено близько 80 кораблів РФ, із яких 23 – ударні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю заявив: Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.
У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їхня армія нібито готова навіть до потоплення суден противника.
У відповідь командувач ООС Сергій Наєв сказав, що Неїжпапа перебільшив загрозу.
Наєв заявив, що уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та Кримом помічені військові РФ, проте загрози удару немає.