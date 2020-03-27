В авто знесло дах: у Харкові поліція потрапила в криваву ДТП. Фото і відео

У п'ятницю, 27 березня, в Харкові автомобіль патрульної поліції став учасником жахливої ДТП за участю ще двох авто, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина.

Аварія трапилася увечері на Проспекті Науки. Про це повідомляє Telegram-канал "Підслухано в поліції" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зі слів очевидців, поліцейський Outlander здійснював розворот, як у цей момент у нього в'їхав Lexus й від удару вилетів у припарковану біля дороги Mazda. Цей момент також потрапив на відеореєстратор одного з учасників дорожнього руху.

ДТП за участю поліції в Харкові t.me/podslyshenopolice

"Одного чоловіка забрала бригада швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працювали поліцейські та медики, обставини ДТП встановлюються.

ДТП за участю поліції в Харкові t.me/podslyshenopolice

ДТП за участю поліції в Харкові t.me/podslyshenopolice

ДТП за участю поліції в Харкові t.me/podslyshenopolice

ДТП за участю поліції в Харкові t.me/podslyshenopolice

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом 27 березня трапилася жахлива ДТП за участю мотоцикла, в результаті якої загинули і водій, і пасажирка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!