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12 вересня • оновлено в 14:33
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В авто була мама з дітьми: подробиці жахливої ДТП у Харкові

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В одному з автомобілів, який 11 вересня потрапив у масштабну аварію у Харкові, була мати з двома маленькими дітьми. Наразі постраждалі перебувають у лікарні.

Аварія трапилася на нерегульованому перехресті. З невстановлених поки причин зіткнулися автомобілі ВАЗ, Mercedes та Renault, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Харківській області.

"В результаті водій ВАЗа і троє пасажирів Renault, серед яких мати з дітьми у віці 1,3 року і 6 років, отримали травми", – зазначили у відомстві.

ДТП у Харкові

ДТП у Харкові

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В авто була мама з дітьми: подробиці жахливої ДТП у Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердянську Запорізької області дві школярки потрапили під колеса автомобіля, коли перебігали дорогу у невстановленому місці. Діти отримали травми.

Також повідомлялося, що у Чернівецькій області у ДТП загинув 8-річний хлопчик. Дитина керувала квадроциклом і зіткнулася з легковим авто, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння.

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Теми
Війна на дорогах Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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