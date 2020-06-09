В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ: поранено 10 військових

В Авдіївці Донецької області підірвався військовий автомобіль, в результаті чого поранення отримали 10 військовослужбовців Збройних сил України.

Інцидент стався близько 9:30, повідомляється на сторінці прокуратури Донецької області у Facebook.

На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ Facebook прокуратури Донецької області

За даними відомства, під час руху військового транспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу останній в колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Постраждалим надана медична допомога.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у січні підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями. Тоді загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення.

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