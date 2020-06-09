В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ: поранено 10 військових

В Авдіївці Донецької області підірвався військовий автомобіль, в результаті чого поранення отримали 10 військовослужбовців Збройних сил України.
Інцидент стався близько 9:30, повідомляється на сторінці прокуратури Донецької області у Facebook.
На Донбасі підірвався "Спартан" ЗСУ
Facebook прокуратури Донецької області
За даними відомства, під час руху військового транспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу останній в колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі.
Постраждалим надана медична допомога.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі у січні підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями. Тоді загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".