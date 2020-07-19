В результаті ДТП з фурою і Mazda під Мукачевом помер головний тренер ФК "Мункачі" Віктор Ряшко і двоє дітей 11 і 13 років.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram-каналі, цю інформацію йому неофіційно підтвердили в міській лікарні.

"Єдина людина, яка вижила в автомобілі Mazda – дружина тренера", – заявив він.

Віктор Ряшко загинув в ДТП. Фото - pershij.com.ua

Аварія сталася на 777 кілометрі траси Київ-Чоп біля села Іванівці Мукачівського району. На сторінці ФК "Мункачі" в Facebook також підтвердили смерть тренера.

В аварії під Мукачевом загинув футбольний тренер і двоє дітей: деталі трагедії

Віктор Ряшко. Фото - mfa-munkach.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.