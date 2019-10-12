В "Артеку" раптово загинула дитина з Росії

У дитячому таборі "Артек", який розташований в окупованому Росією Криму, загинув приїхавший на відпочинок з Санкт-Петербурга 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє "РІА Новини". За даними видання, хлопчика госпіталізували з попереднім діагнозом "пневмонія".

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"11 жовтня з табору "Артек" в ялтинську міську лікарню №1 з попереднім діагнозом "пневмонія" був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок до дитячого закладу з Санкт-Петербурга. Через кілька годин, незважаючи на проведені медичні заходи, дитина померла", – повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Кримінальну справу порушено за фактом заподіяння смерті з необережності. В рамках виробництва пройшла виїмка медичної документації.

Також призначені всі необхідні експертизи, допитано керівництво "Артека" і його співробітники. Надалі будуть вивчені умови утримання дитини в таборі, дана правова оцінка організації і надання медичної допомоги, комплексу причин, які привели до загибелі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як будівлі корпусу "Артека", де відпочивали діти, прогримів вибух.

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