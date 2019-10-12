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12 жовтня • оновлено в 16:47
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/ Розслідування

В "Артеку" раптово загинула дитина з Росії

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У дитячому таборі "Артек", який розташований в окупованому Росією Криму, загинув приїхавший на відпочинок з Санкт-Петербурга 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє "РІА Новини". За даними видання, хлопчика госпіталізували з попереднім діагнозом "пневмонія".

В "Артеку" раптово загинула дитина з Росії

twitter.com

Новини
В окупованому Криму біля ''Артеку'' сталася НП з авіабомбою: подробиці

"11 жовтня з табору "Артек" в ялтинську міську лікарню №1 з попереднім діагнозом "пневмонія" був госпіталізований 12-річний хлопчик, який прибув на відпочинок до дитячого закладу з Санкт-Петербурга. Через кілька годин, незважаючи на проведені медичні заходи, дитина померла", – повідомили в Слідчому комітеті РФ.

Кримінальну справу порушено за фактом заподіяння смерті з необережності. В рамках виробництва пройшла виїмка медичної документації.

Також призначені всі необхідні експертизи, допитано керівництво "Артека" і його співробітники. Надалі будуть вивчені умови утримання дитини в таборі, дана правова оцінка організації і надання медичної допомоги, комплексу причин, які привели до загибелі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як будівлі корпусу "Артека", де відпочивали діти, прогримів вибух.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тут ниже пара скота с расеи на костях пляшет! Вот истинное рыло тварей расейских! Вот это и есть рюские. Негодяи, которым любой повод раскрыть пасть и врать! Вот оно - русское сообщество негодяев!
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
В Артеке теперь офигенно, через какое-то время после того, как Крым вернулся. И кстати, в отрядах много детишек из других стран, Испании, США. Что касается умершего мальчика, это печально. Вообще пневмония на ногах - это опасная штука.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ковалёв Иван, животное - хватит врать! Ты, скот паскудный - на костях пляшешь! Ох ты и тварь, расеянин! Шоб ты здох, су.ка расейская!
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
От заболеваний умирают, а не погибают
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Lisitsin Vitalii, пшло, падло расейское!
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