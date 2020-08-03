В "армію Л/ДНР" почали зганяти жителів Донбасу через некомплект

Російські терористи "Л/ДНР" розгорнули масштабну мобілізаційну кампанію для поповнення своїх лав жителями тимчасово окупованих територій Донбасу.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Вільнодумець", це пов'язано з тим, що в підрозділах 1 і 2-го Армійських корпусів РФ спостерігається великий некомплект "через низький моральний дух і військову дисципліну". Саме таке формулювання міститься в доповіді російських кураторів для Генштабу ЗС РФ.

"Серед кількох підрозділів з низькою військовою дисципліною особливо відзначаються підрозділи найманців на Новоазовському напрямку, де у 2020 році зафіксовано понад 400 випадків розпивання спиртних напоїв і вживання наркотиків. За словами місцевих колаборантів, російські перевіряльники рекомендували повністю замінити весь рядовий і "офіцерський" склад на цьому напрямку, оскільки бойова готовність там така, що "два полки ЗСУ через три години можуть вийти на кордон з РФ", – сказано в повідомленні.

Що стосується тих підрозділів окупантів, де немає пияцтва і наркоманії, то там ситуація з некомплектом також катастрофічна. Причина цього – розчарування бойовиків у перспективах фіктивних "Л/ДНР".

Тому російські окупанти перейшли до улюбленої методики шантажу і залякування. Так, місцеве населення розповідає, що всіх чоловіків призовного віку примушують йти служити до лав бойовиків. А крім військкоматів в цій роботі задіяні керівники підприємств і всі "адміністративні" органи терористичної "ДНР".

За словами жителів, нібито тільки повсюдна відсутність роботи і тотальне зубожіння населення, а не любов до "русского міра", змушує частину чоловіків йти воювати за терористів.

"Люди давно зрозуміли, що закликають їх до лав бойовиків, щоб "пов'язати" зі злочинами РФ і використовувати, як "витратний матеріал" на передовій. Окупанти не розуміють, що навіть ті, кого, як вони вважають, вже "пов'язали", після повернення додому розповідають про "красу" служби в "ДНР": п'янки, наркоманія, бійки, мародерство, крадіжки, а нерідко і вбивства своїх же. Про яку "республіку" та ідеологію можна говорити?" – пише автор викривальної публікації.

"Більш того, ті, хто відслужив і вцілів, розповідають своїм друзям, що "росіяни нас за людей не вважають. Ми для них бидло і люди нижчого сорту", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГУР Міноборони України дізналося, що російські терористи "Л/ДНР" через брак особового складу почали поповнювати свої лави безробітними жителями окупованих територій Донбасу і навіть тими бойовиками, які раніше були звільнені з незаконних збройних формувань.