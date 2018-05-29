Війна на Донбасі: у Порошенка піддали критиці ОБСЄ

Місія ОБСЄ на Донбасі виявилася нездатною повному мірою здійснювати моніторинг порушення прав людини у зоні конфлікту, а також не має жодного впливу на окупованих територіях.

Про це в ефірі ObozTV заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України Юрій Рубан.

"Хочу нагадати, що з 2014 року головна роль з моніторингу на Донбасі була покладена на ОБСЄ. Я може скажу недипломатичні речі, але, на мій погляд, ОБСЄ була не готова до здійснення такої функції. Два роки вони там піднаймали людей, була розмова про те, що їм потрібно найняти 500 спостерігачів, і зараз не всі штати укомплектовані. Інакше кажучи, поки ОБСЄ ні інституційно, ні процедурно не здатна повною мірою виконувати всі повноваження", - вважає чиновник.

За його словами, спостерігачі місії не мають достатньо можливостей для фіксації порушень прав людини з боку російських окупаційних військ та проросійських терористів.

"На жаль, ОБСЄ мало діють навіть на лінії розмежування. ОБСЄ не діє після закінчення світлового дня, не розроблена процедура контролю без попередження тощо. В результаті ОБСЄ діє в дуже обмеженому просторі поза лінією розмежування і з'являється багато порушень, які там не фіксуються", - зазначив Рубан.

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При цьому він наголосив, що ОБСЄ вільно діє на звільнених територіях.

"Вони говорять про ті випадки, що відбуваються, і українська сторона працює над тим, щоб тих випадків порушення прав людини не було тощо. На жаль, в інформаційному просторі виходить певний перекіс. Виходить, що ці організації багато говорять про цю частину України, і дуже мало або взагалі не говорять про те, що відбувається на території, підконтрольній РФ, на окупованих територіях. Виходить так, що у звітах ¾ присвячується Україні і дуже мало повідомляється про те, що там відбувається", - констатував чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рубан заявив, що результати розслідування катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році поставили перед керівництвом Росії і Володимиром Путіним дуже складний вибір подальшої поведінки.