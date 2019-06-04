В аеропорту Одеси провчили фанатку Путіна: фотофакт

У міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби не пропустили громадянку Російської Федерації, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ — Одеса", прикордонники зупинили уродженку Москви.

"Щодо неї прикордонники мали інформацію, згідно з якою жінка публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах", — йдеться в повідомленні.

Росіянці 1985 року народження відмовили в перетині державного кордону України й повідомили про неї співробітникам СБУ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні під Києвом іноземець вистрибнув із потяга, щоб утекти від прикордонників.

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