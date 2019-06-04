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/Розслідування

В аеропорту Одеси провчили фанатку Путіна: фотофакт

4.6тЧитати матеріал російською

У міжнародному аеропорту Одеси співробітники Держприкордонслужби не пропустили громадянку Російської Федерації, яка здійснювала інформаційно-підривну діяльність щодо України.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, під час оформлення пасажирів авіарейсу "Мінськ — Одеса", прикордонники зупинили уродженку Москви.

"Щодо неї прикордонники мали інформацію, згідно з якою жінка публічно висловлювала сепаратистські погляди, про що свідчать публікації на її сторінках у соцмережах", — йдеться в повідомленні.

Росіянці 1985 року народження відмовили в перетині державного кордону України й повідомили про неї співробітникам СБУ.

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В аеропорту Одеси провчили фанатку Путіна: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні під Києвом іноземець вистрибнув із потяга, щоб утекти від прикордонників.

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Тема
російська пропаганда
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДержприкордонслужбаДержавна прикордонна служба УкраїниСБУ
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Компасов Джип
Компасов Джип
А чо паспорт-то затерли?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...надо был ее повесить или сжечь...а лучше самолет сбить на подлете к Одессе...и чо дуру понесло к вам в зоопарк))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Борисс Робот, животное...а разве Ярош не хочет..))повесить вашего президента???разве вы не сжигали людей в доме профсоюзов??разве это не вы сбили самолет???
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Борисс Робот
Борисс Робот
Сидоров Андрей, "надо был ее повесить или сжечь."... ты вначале определись а потом пиши... ПС когда определишься, можешь в деталях описать как бы ты хотел бы что бы она умерла... интересно почитать твои фантазии на тему убийства... может что то новое узнаем от ордынцев... по убийствам им никогда не было равных...
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