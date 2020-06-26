В аеропорту Криму встановили зенітки: в мережі згадали про трагедію МН17

Вікторія Довгань Розслідування 04:40, 26.06.2020

В аеропорту тимчасово окупованого Росією Сімферополя з нагоди пропагандистського параду 24 червня встановили військову техніку часів Другої світової війни, серед якої були в тому числі зенітки.

Крім того, загарбники влаштували театралізоване дійство: вони переодяглися в радянську військову форму і пропонували всім охочим розібрати автомат. Відповідні кадри з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Аеропорт Сімферополя імені Амет-Хана Султана. Чомусь я MH-17 згадую, дивлячись на фото. Можуть і повторити, так... Поняття "дно" залишило цей світ", – обурився автор публікації через демонстрацію зенітних установок в настільки невідповідному місці.

Окупанти переодяглися у радянську форму і пропонували перехожим розібрати автомат
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Поява зеніток в аеропорту навіяла користувачам мережі спогади про трагедію МН17
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Біля аеропорту також встановили військовий намет
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Пропагандистську акцію приурочили до параду Перемоги 24 червня
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Акція мілітаристської пропаганди в Криму
Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У коментарях користувачі також висловили своє невдоволення мілітаристською пропагандою російських окупантів й аналогічно провели паралелі з трагедією катастрофи Boeing, який терористи збили в небі над Донбасом у 2014 році з ракетного комплексу "Бук".

"Ага," Буків "не вистачає для повного тріумфу рашизму", "В*тникам мало війн, хочуть ще. Не хочуть жити мирно і цивілізовано", "Зенітки в аеропорту?" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • одночасно з Москвою пафосні паради 24 червня влаштували в таких окупованих кримських містах, як Сімферополь, Севастополь і Керч. До того ж, у Севастополі дійство могло закінчитися трагедією. Там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів.

  • Міністерство закордонних справ України вже передало ноту протесту російському дипломатичному відомству через "військові паради" 24 червня у тимчасово окупованому Криму.

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