В аеропорту Криму встановили зенітки: в мережі згадали про трагедію МН17

В аеропорту тимчасово окупованого Росією Сімферополя з нагоди пропагандистського параду 24 червня встановили військову техніку часів Другої світової війни, серед якої були в тому числі зенітки.

Крім того, загарбники влаштували театралізоване дійство: вони переодяглися в радянську військову форму і пропонували всім охочим розібрати автомат. Відповідні кадри з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Аеропорт Сімферополя імені Амет-Хана Султана. Чомусь я MH-17 згадую, дивлячись на фото. Можуть і повторити, так... Поняття "дно" залишило цей світ", – обурився автор публікації через демонстрацію зенітних установок в настільки невідповідному місці.

Окупанти переодяглися у радянську форму і пропонували перехожим розібрати автомат Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Поява зеніток в аеропорту навіяла користувачам мережі спогади про трагедію МН17 Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Біля аеропорту також встановили військовий намет Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Пропагандистську акцію приурочили до параду Перемоги 24 червня Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Акція мілітаристської пропаганди в Криму Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У коментарях користувачі також висловили своє невдоволення мілітаристською пропагандою російських окупантів й аналогічно провели паралелі з трагедією катастрофи Boeing, який терористи збили в небі над Донбасом у 2014 році з ракетного комплексу "Бук".

"Ага," Буків "не вистачає для повного тріумфу рашизму", "В*тникам мало війн, хочуть ще. Не хочуть жити мирно і цивілізовано", "Зенітки в аеропорту?" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL: