В аеропорту Криму встановили зенітки: в мережі згадали про трагедію МН17
В аеропорту тимчасово окупованого Росією Сімферополя з нагоди пропагандистського параду 24 червня встановили військову техніку часів Другої світової війни, серед якої були в тому числі зенітки.
Крім того, загарбники влаштували театралізоване дійство: вони переодяглися в радянську військову форму і пропонували всім охочим розібрати автомат. Відповідні кадри з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.
"Аеропорт Сімферополя імені Амет-Хана Султана. Чомусь я MH-17 згадую, дивлячись на фото. Можуть і повторити, так... Поняття "дно" залишило цей світ", – обурився автор публікації через демонстрацію зенітних установок в настільки невідповідному місці.
У коментарях користувачі також висловили своє невдоволення мілітаристською пропагандою російських окупантів й аналогічно провели паралелі з трагедією катастрофи Boeing, який терористи збили в небі над Донбасом у 2014 році з ракетного комплексу "Бук".
"Ага," Буків "не вистачає для повного тріумфу рашизму", "В*тникам мало війн, хочуть ще. Не хочуть жити мирно і цивілізовано", "Зенітки в аеропорту?" – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
одночасно з Москвою пафосні паради 24 червня влаштували в таких окупованих кримських містах, як Сімферополь, Севастополь і Керч. До того ж, у Севастополі дійство могло закінчитися трагедією. Там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів.
Міністерство закордонних справ України вже передало ноту протесту російському дипломатичному відомству через "військові паради" 24 червня у тимчасово окупованому Криму.