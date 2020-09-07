В аеропорту "Бориспіль" викрили п'ятирічну корупційну схему

В аеропорту "Бориспіль" розкрили корупційну схему з орендою. Facebook аеропорт "Бориспіль"

НАБУ і САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", яка призвела до 16,5 млн грн збитку держпідприємству.

Про це поінформувала пресслужба НАБУ. У понеділок, 7 вересня, повідомили про підозру колишньому керівнику підприємства і начальнику служби орендних відносин.

Як з'ясувало слідство, посадові особи аеропорту з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами розмір завданої "Бориспілю" шкоди перевищує 16,5 млн грн.

"Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою", – пояснили в НАБУ.

За даними слідства, посадові особи аеропорту припинили укладання незаконних договорів тільки після отримання в 2019 році рекомендацій НАБУ про усунення причин і умов, що сприяють скоєнню кримінального злочину.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

Розслідування зазначених фактів здійснюється з червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці провели одночасні обшуки в аеропорту "Бориспіль", регіональному відділенні Фонду держмайна по Київській області, кількох підприємствах, які обслуговують аеропорт, і будинках деяких чиновників. Обшуки були проведені в рамках розслідування порушень при передачі в оренду майна аеропорту "Бориспіль".

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