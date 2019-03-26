В Адміністрації президента зник документ із грифом "таємно": що трапилося

СБУ почала розслідувати зникнення в Адміністрації президента таємного документа, який містив інформацію про кандидатів на посаду директора НАБУ.

Про це йдеться у постанові Шевченківського райсуду від 19 березня 2019 року. Кримінальне провадження відкрили 23 січня за ч. 1 ст. 329 (втрата документів, які містять державну таємницю) КК.

Повідомляється, що в рамках розслідування слідчий СБУ клопотав про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Управління режиму, документального забезпечення та контролю спецслужб. Клопотання мотивували тим, що в АП зник таємний документ із даними про кандидатів на посаду директора НАБУ.

Зазначається, що у квітні 2015 року СБУ виготовила два документи "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" з грифом "таємно" і "Про перевірку кандидатів на посаду глави НАБУ", адресовані голові Адміністрації президента. Ці документи роздрукували у двох примірниках кожен, по одному документу передали в АП (документи були отримані посадовими особами відомства), другий примірник документів залишився в СБУ.

Але вже у грудні 2018 року слідчі НАБУ прислали в АП запит щодо підтвердження наявності у них документів СБУ, і з'ясувалося, що документ "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" в АП не зареєстрований. Після чого СБУ почала розслідування щодо зникнення документа, який містить державну таємницю.

Так, згідно з матеріалами суду, оскільки існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких надається доступ, слідчий суддя вирішив розглядати клопотання без виклику особи, у розпорядженні якої перебувають документи.

Адміністрація президента Цензор.НЕТ

Суддя Мар'ян Головчак задовольнив частково клопотання і надав тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їхніх оригіналів. Постанова діє один місяць і оскарженню не підлягає.

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