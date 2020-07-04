У 2014-му можна було звільнити Донецьк, але нам наказали відступати, – Ярош

В липні 2014 році в України був шанс звільнити Донецьк.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів командувач Українською добровольчою армією, ексочільник "Правого сектору" Дмитро Ярош. "Тоді були такі реальні бандформування, це не були ще регулярні частини. Ми навіть зайшли вже за знак "Донецьк" і потім поступила команда", – сказав він.

Як пояснив Ярош, команда не просуватися далі надійшла "по лінії" Збройних Сил України з урахуванням об’єктивних обставин. Зокрема, військове керівництво побоювалося великих втрат з боку мирного населення.

"Коли ти заходиш в місто, ти будеш нести набагато більше втрат і ти будеш змушений руйнувати якісь будинки, з яких ведеться вогонь і так далі", – зазначив він.

У той же час Ярош підкреслив, що добровольці були готові до звільнення Донецька. У них була "хороша піхота", але бракувало лише бронетехніки. На озброєнні добровольців було всього лише 2 танки, один з яких не міг стріляти, а інший не міг їздити, тому що "армію нейтралізували ще до війни", – пояснив він.

"Якби ми взяли Донецьк, не було би "ДНР", і відповідно, не було би ніякої "ЛНР". Це гризе всередині", – зізнався Ярош.

Інтерв'ю з Дмитром Ярошем читайте на OBOZREVATEL в суботу , 4 липня, о 20:30 . Повну версію розмови дивіться на YouTube каналі OBOZREVATEL TV в суботу о 20:00.

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Ярош звернувся до парламентських і позапарламентських партій, громадських організацій, ветеранів та волонтерів із закликом не допустити проросійського реваншу в Україні та ліквідувати колаборантські угрупування.