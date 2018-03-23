"Уже вбивав": спливли нові подробиці про "отруту Скрипаля"

Від хімічної зброї групи "Новачок", яку несанкціоновано синтезували і збували з Росії, вже гинула людина.

У 1995 році був отруєний глава "Росбізнесбанка" Іван Кивелиди. Про це свідчать документи кримінальної справи № 238709, показання експертів, свідків і фахівців, що мають відношення до російської суперзброї. Про це повідомляє "Новая газета".

Згідно зі свідченнями, роботи з речовиною, яка є державною таємницею, проводилися в Росії "в період до 1994 року". Крім того, сотні смертельних доз отрути виявилися у бандитів.

Один з розробників "Новачка", професор Леонід Рінк розповідав, що це не речовина, а ціла система застосування хімічної зброї. Крім того, вона була прийнята за часів СРСР на озброєння і називалася "Новачок-5".

Також, Рінк заявив, що військові давали імена програмам розробок хімічних речовин після того, як вони переходили в їх ведення. До слова, цей професор був фігурантом кримінальної справи про отруєння Кивелиди.

Іван Кивелиди ТАСС

Згідно з протоколами допитів Рінка, слідство тривало кілька років. У 1999-2006 роках професор дав докладні свідчення про отруйну речовину.

"Рінк працював начальником лабораторії і був провідним науковим співробітником в філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу) в закритому місті Шихан Саратовської області, де займалися розробкою хімічної зброї. Колеги вважають його професіоналом високої кваліфікації в області високо-токсичних сполук, відзначаючи, що "фахівців такого рівня можна перерахувати по пальцях", - йдеться в матеріалі.

Його також називали начальником підрозділу Державного інституту технології органічного синтезу в Шиханах, підприємство, співробітники якого давали підписку про нерозголошення державної таємниці.

Його старші колеги повідомили слідству, що в ГІТОСе у 1994 році "несанкціоновано синтезували і збували отруйну речовину". Через те, що "Новачок" вбив Кивелиди, це викликало інтерес до Рінку.

"Речовина, яку я збирався отримати, науці відома. Вона неодноразово синтезувалася фахівцями інституту. Вона становить держтаємницю. Ця речовина відрізняється від бойової речовини по своїй будові, однак за токсичністю вона порівнянна з VХ - фосфороорганических бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії. Речовина відома вузькому колу фахівців", - цитує видання його свідчення.

Рінк розповів, що близько грама речовини розлили в ампули, приблизно по 0,25 грама. Їх він забрав до себе додому і поклав в гаражі.

"При передачі я, природно, інструктував людину про заходи безпеки при поводженні з цією речовиною. Говорив, що діє при нанесенні на шкіру людини і при попаданні речовини з їжею в організм. Говорив, що ознаки смерті будуть як при серцевому захворюванні. Дози речовини, що знаходиться в ампулі, досить для смертельного отруєння людини", - йдеться у свідченнях.

Відзначається, що для смерті людини вагою близько 80-90 кг при впливі через шкіру необхідно в сто разів менше речовини, ніж було в ампулі. Рінк розумів, що речовина, яку він передає, буде використано проти людей.

"Ця речовина, роботи з якою проводилися в ГІТОСе в період до 1994 року, її властивості становлять державну таємницю. Ця речовина має саме такими вражаючими властивостями, про які давав свідчення свідок Рінк", - говориться у матеріалі.

За свідченнями Рінка, ампулу з отруйною речовиною, достатньою для вбивства ста осіб, він передавав вкладеною в корпус ручки. За сотні доз йому заплатили близько 1,5 тисяч доларів.

За словами хіміка, він пішов на угоду, тому що боявся свого знайомого, тому що він був пов'язаний з криміналом.

Як повідомляв "Обозреватель", в Росії відхрестилися від програми розробки "Новачка ", тому що вона нібито мала назву по-іншому. Сам Рінк розповів, що російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля отруїли чи не цим отрутою.