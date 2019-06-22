Уже сидів: на Волині педофіл познущався над 5-річною дівчинкою

У Волинській області 41-річний педофіл розбестив 5-річну дівчинку.
Злочинець затриманий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб (без права внесення застави). Про це інформує прес-служба обласної поліції.
Уточнюється, що ввечері 21 червня на лінію служби "102" надійшло повідомлення від 46-річної мешканки області про вчинення односельцем розпусних дій щодо її дочки.
"Поліцейські відразу ж затримали і доставили 41-річного зловмисника у відділення поліції", – сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.
Відомості за фактом розбещення малолітньої слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).
22 червня 41-річному жителю Волині повідомили про підозру та заарештували. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
Ілюстрація
Соцмережі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і пропала дорогою додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази та пілоти.
19 червня було знайдено тіло Даші. Співробітники поліції витягли голий труп із вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної Даші Лук'яненко.
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