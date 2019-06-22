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Уже сидів: на Волині педофіл познущався над 5-річною дівчинкою

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У Волинській області 41-річний педофіл розбестив 5-річну дівчинку.

Злочинець затриманий, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб (без права внесення застави). Про це інформує прес-служба обласної поліції.

Уточнюється, що ввечері 21 червня на лінію служби "102" надійшло повідомлення від 46-річної мешканки області про вчинення односельцем розпусних дій щодо її дочки.

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"Поліцейські відразу ж затримали і доставили 41-річного зловмисника у відділення поліції", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості за фактом розбещення малолітньої слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи).

22 червня 41-річному жителю Волині повідомили про підозру та заарештували. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ілюстрація

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЛуцьк
Теги
розбещував несовершеннолтнююпостраждала дитинапедофiлиНаціональна поліція України
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