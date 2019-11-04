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4 листопада • оновлено в 11:01
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Узбережжя всіяне трупами: на Херсонщині виникла екологічна катастрофа

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У Херсоні неподалік від місцевого морського торговельного порту у Дніпрі трапився масовий мор риби.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото- й відеодокази екологічної катастрофи (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як видно зі знімків, уздовж берега лежать сотні мертвих туш риби, яку місцеві починають збирати сачками.

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На Херсонщині екологічна катастрофа – трапився масовий мор риби у Дніпрі

На Херсонщині екологічна катастрофа – трапився масовий мор риби у Дніпрі

Facebook Yuriy Husyev

За словами ж посадовця, він уже дав доручення своєму заступнику спільно з департаментом екології Херсонської обласної державної адміністрації, а також із залученням природоохоронних і правоохоронних органів області негайно розібратися у цій ситуації.

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Facebook Yuriy Husyev

"За результатами чекаю доповіді про причини, а також пропозиції щодо притягнення у встановленому порядку винних до відповідальності й унеможливлення таких подій у майбутньому", – написав Гусєв.

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Facebook Yuriy Husyev

Він також наголосив, що в області все має відбуватися згідно із законом, крім цього, закон має бути один для всіх.

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Масовий мор риби у Дніпрі неподалік Херсонського морського торговельного порту

Facebook Yuriy Husyev

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні в одному з озер Києва у Святошинському районі трапився масовий мор риби і раків. Через десятки кілограмів тушок, які були розкидані на березі, поблизу водойми витав жахливий сморід. Місцеві жителі звернулися до комунальників, які взялися виловлювати мертвих мешканців водойми.

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Місце
Україна Херсон
Теги
екологічна катастрофа риба
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Федоров Федор
Федоров Федор
Скоро на всех прилавках ВНА Украины.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Путин?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы не успокоятся, пока не уничтожат Украину...
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