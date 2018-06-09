Ув'язнені Чернівецького СІЗО влаштували бунт: подробиці скандалу

У СІЗО Чернівців стався бунт через жорстоке ставлення персоналу пенітенціарної установи до ув'язнених і можливої ​​смерті одного з них.

А близько 20 родичів арештантів, які під стінами ізолятора вимагали побачення з ними, передає ТСН.

Як стверджують учасники протесту, напередодні ув'язнені були жорстоко побиті, оскільки передали на свободу відео, в якому вони показують синці на тілі від кийків. А адвокат одного із заарештованих заявила, що в ізоляторі є смертельний випадок.

"Зустрічаю конвоїра, і він каже: з кожної камери виводили людей і били, і в тому числі вашого сина", "Крики були і стукали в решітки. Це було чутно", - заявили учасники акції.

В Адміністрації СІЗО всі звинувачення в насильстві заперечують і стверджують, що підсудні влаштували бунт і один з них накинувся на конвоїра. Потім арештанти підпалили в вентиляції ганчірки і спробували вибити двері камер. Керівництво СІЗО викликало Національну гвардію, бійці якої ізолювали чотирьох призвідників бунту. У камерах були проведені обшуки, під час яких були знайдені заборонені предмети, зокрема, мобільні телефони і заточки.

"Почали деякі камери виявляти невдоволення, намагалися вийти з камер, вибивали двері. Обшуки було проведено, нейтралізовано декілька осіб негативної спрямованості, ізольовано в окремі приміщення. До осіб, що чинили опір, застосовувались відповідні дії – не били, наручники одягали, загиб руки за спину", - заявив начальник Чернівецького СІЗО Петро Лисак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня ув'язнені Миколаївського СІЗО влаштували бунт.