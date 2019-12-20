Увірвалися у балаклавах: в "ЄС" заявили про переслідування з боку влади Зеленського

У Києві 20 грудня невідомі у балаклавах заблокували роботу відкритого офісу партії "Європейська солідарність". Молодики спортивної статури перегородили вхід на робочі місця й довго не називалися.

Інцидент трапився у будівлі, що розташована за адресою вул. Лаврська, 16. Про це повідомляє сайт політсили.

"З'ясувалося, що "спецоперація" проводиться працівниками Державного бюро розслідувань, директор якого Роман Труба є фігурантом "касетного скандалу", з якого суспільство дізналося про пряме ручне управління ДБР з боку Офісу президента Зеленського", – йдеться у заяві.

Невідомі в балаклавах увірвалися до одного з офісів "ЄС" у Києві

Зазначається, що напередодні фракція "ЄС" у парламенті оприлюднила вимогу створити ТСК щодо незаконної діяльності директора ДБР та високопосадовців, які впливають на його рішення.

"Європейська солідарність" пов'язує подібну активізацію пана Труби зі спробами влади звести рахунки із політичними опонентами, залякати опозицію, а також із намаганнями відволікти увагу суспільства від провалів на зовнішній арені та в економіці країни", – наголошують у політсилі.

Обшуки в офісі "ЄС" у Києві eurosolidarity.org

Також наголошується, що одночасно з діями ДБР в офісі партії "ЄС", які були санкціоновані заступником генпрокурора Каськом, подібні обшуки провело НАБУ в офісі телеканалу "Думская ТВ" в Одесі. На думку представників партії, це свідчить про "скоординовану роботу силовиків з метою політичних переслідувань".

Обшуки в офісі "ЄС" у Києві eurosolidarity.org

"Дії силовиків – це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українським громадянам замість реальних успіхів. Немає хліба, немає миру – то потрібні феєричні видовища. Про неприпустимість політичних переслідувань опозиції попереджають і наші міжнародні партнери. Зокрема в підсумковій резолюції Парламентського Комітету асоціації України з ЄС європарламентарі закликають нову владу не вдаватися до політичних переслідувань", – заявляють у "ЄС".

Там також зауважили, що вимагатимуть від влади припинити тиск на опозицію і незалежні ЗМІ та "не ганьбити Україну перед світом і власним народом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська солідарність" назвали обшуки на одеському телеканалі "Думская ТВ", які відбулися 20 грудня, прямим політичним тиском на незалежний канал.

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