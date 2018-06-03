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"Увімкніть мозок!" "Убитий" Бабченко виступив із жорстким зверненням

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Спецоперація СБУ з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка дозволила врятувати життя 47 осіб, які потрапили в "чорний список".

Про це сам Бабченко заявив на своїй сторінці в Facebook, закликавши всіх скептиків, які вважають операцію СБУ піаром, "включити мозок".

"Скільки, виявляється, людей впевнені, що головне завдання СБУ - переконати у їх величності. Викласти їм всі докази. По*уй на таємницю слідства, по*уй на суд, по*уй, що можуть зірватися вибудовані ланцюжки, що можуть піти замовники, інші потенційні виконавці, що, врешті-решт, адвокати на суді будуть чіплятися за кожен прокол, по*уй, що операція триває, що ще ні*єра не все відомо, що дані проміжні, що озвучують їх, природно, далеко не в повному обсязі - по*уй ", - написав Бабченко.

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"Дивно, скільки людей не розуміє, що "давайте почекаємо, поки стане відома вся інформація" - це перший, найелементарніший варіант поведінки в таких ситуаціях. Дивно, скільки людей не розуміє, що врятоване не лише одне життя Бабченко, а ще й ось ці життя. Що завдяки цій "клоунаді" врятовані ще якісь з ось цих конкретних сорока семи життів", - додав журналіст.

При цьому Бабченко побажав опинитися на його місці всім тим, хто роздає поради, як потрібно було вчинити журналісту.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченко у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родині.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його ввечері на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Бабченко відверто написав про пережите.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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