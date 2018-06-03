"Увімкніть мозок!" "Убитий" Бабченко виступив із жорстким зверненням

Спецоперація СБУ з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка дозволила врятувати життя 47 осіб, які потрапили в "чорний список".

Про це сам Бабченко заявив на своїй сторінці в Facebook, закликавши всіх скептиків, які вважають операцію СБУ піаром, "включити мозок".

"Скільки, виявляється, людей впевнені, що головне завдання СБУ - переконати у їх величності. Викласти їм всі докази. По*уй на таємницю слідства, по*уй на суд, по*уй, що можуть зірватися вибудовані ланцюжки, що можуть піти замовники, інші потенційні виконавці, що, врешті-решт, адвокати на суді будуть чіплятися за кожен прокол, по*уй, що операція триває, що ще ні*єра не все відомо, що дані проміжні, що озвучують їх, природно, далеко не в повному обсязі - по*уй ", - написав Бабченко.

"Дивно, скільки людей не розуміє, що "давайте почекаємо, поки стане відома вся інформація" - це перший, найелементарніший варіант поведінки в таких ситуаціях. Дивно, скільки людей не розуміє, що врятоване не лише одне життя Бабченко, а ще й ось ці життя. Що завдяки цій "клоунаді" врятовані ще якісь з ось цих конкретних сорока семи життів", - додав журналіст.

При цьому Бабченко побажав опинитися на його місці всім тим, хто роздає поради, як потрібно було вчинити журналісту.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про "вбивство" Бабченко у власній квартирі. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Пізніше з'явилася інформація про його родині.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка. Шевченківський райсуд заарештував його ввечері на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Бабченко відверто написав про пережите.